Луганщина: окупанти накрили низку населених пунктів з РСЗВ

Російські війська обстріляли з артилерії та РСЗВ низку населених пунктів у Луганській області, зафіксовані численні руйнування, з-під Борівського, що поблизу Сєвєродонецька, захисники вибили окупантів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки".

Реклама:

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Також 15 травня вдень зафіксували потрапляння російських снарядів у 7 багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, пошкоджена будівля професійного училища.

Фото з Telegram Гайдая

Крім того, росіяни з артилерії та систем залпового вогню атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку.

Фото з Telegram Гайдая

Водночас захисники 15 травня відбили 17 атак ворога, знищили 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ППО збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних типу "Орлан-10".