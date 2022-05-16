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Луганщина: окупанти накрили низку населених пунктів з РСЗВ

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 08:35
Луганщина: окупанти накрили низку населених пунктів з РСЗВ
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські війська обстріляли з артилерії та РСЗВ низку населених пунктів у Луганській області, зафіксовані численні руйнування, з-під Борівського, що поблизу Сєвєродонецька, захисники вибили окупантів.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки". 

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Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Також 15 травня вдень зафіксували потрапляння російських снарядів у 7 багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, пошкоджена будівля професійного училища. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Крім того, росіяни з артилерії та систем залпового вогню атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Водночас захисники 15 травня відбили 17 атак ворога, знищили 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ППО збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
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