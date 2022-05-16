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Луганская область: оккупанты накрыли ряд населенных пунктов с РСЗО

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 08:35
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские войска обстреляли из артиллерии и РСЗО ряд населенных пунктов в Луганской области, зафиксированы многочисленные разрушения, из-под Боровского, что близ Северодонецка, защитники выбили оккупантов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской общины. В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Детали: Также 15 мая днем ​​зафиксировали попадание российских снарядов в 7 многоэтажек в новых районах Северодонецка, повреждено здание профессионального училища. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Кроме того, россияне из артиллерии и систем залпового огня атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку и Белогоровку.

 
Фото Из Telegram Гайдая

В то же время защитники 15 мая отбили 17 атак врага, уничтожили 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль.

Подразделения ПВО сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 ​​беспилотников типа "Орлан-10".

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Темы: Луганская областьвойна
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