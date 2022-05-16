Окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва

У Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС області, звіт регіонів

Деталі: Зазначається, що зранку 16 травня після ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва, на проспекті Центральному виникла пожежа даху магазину та автомобіля Daewoo Lanos припаркованого у дворі.

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Згідно з даними мерії, окрім пожежі в магазині та згорілого авто, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.

У звіті регіонів ОВА повідомила, що внаслідок обстрілів поранена людина. ДСНС та мер про це писали.