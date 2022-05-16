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Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 09:44
Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева

В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов и ударов с РСЗО оккупантов по жилым кварталам города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, ГСЧС области, отчет регионов

Детали: Отмечается, что утром 16 мая после вражеских обстрелов Ингульского района Николаева, на Центральном проспекте возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе.

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Согласно данным мэрии, кроме пожара в магазине и сгоревшего авто, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.

В отчете регионов ОВА сообщила, что в результате обстрелов ранен человек. ГСЧС и мэр об этом писали.

 
 

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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