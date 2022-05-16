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На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 10:13
ЗНИЩЕНА ЗАБУДОВА ЧЕРНІГОВА 5 КВІТНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

З 16 травня обласна адміністрація розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Джерело: Чаус у відеозверненні

Пряма мова Чауса: "Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки.

Без цих об'єктів дуже важко жити в місті Чернігів.

Друга черга - житловий фонд. Ми до неї дійдемо, але після критичної інфраструктури".

Деталі: Чаус повідомив, що вже 150 млн виділено і знаходяться на казначейських рахунках області. З них частина перерахована Управлінню капітального будівництва і 16 травня розпочнуться роботи.

Теми: Чернігівська областьЧаусвійнаРосія
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