На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА

З 16 травня обласна адміністрація розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Джерело: Чаус у відеозверненні

Пряма мова Чауса: "Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки.

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Без цих об'єктів дуже важко жити в місті Чернігів.

Друга черга - житловий фонд. Ми до неї дійдемо, але після критичної інфраструктури".

Деталі: Чаус повідомив, що вже 150 млн виділено і знаходяться на казначейських рахунках області. З них частина перерахована Управлінню капітального будівництва і 16 травня розпочнуться роботи.