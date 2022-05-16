Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 10:13
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
УНИЧТОЖЕННАЯ ЗАСТРОЙКА ЧЕРНИГОВА 5 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

С 16 мая областная администрация начинает восстановление объектов критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Источник: Чаус в видеообращении

Прямая речь Чауса: "Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады.

Реклама:

Без этих объектов очень тяжело жить в Чернигове.

Вторая очередь – жилищный фонд. Мы до нее дойдем, но после критической инфраструктуры".

Детали: Чаус сообщил, что уже 150 млн. выделено и находятся на казначейских счетах области. Из них часть перечислена управлению капитального строительства и 16 мая начнутся работы.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Черниговская областьЧаусвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: