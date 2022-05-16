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В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 10:13
УНИЧТОЖЕННАЯ ЗАСТРОЙКА ЧЕРНИГОВА 5 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

С 16 мая областная администрация начинает восстановление объектов критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Источник: Чаус в видеообращении

Прямая речь Чауса: "Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады.

Без этих объектов очень тяжело жить в Чернигове.

Вторая очередь – жилищный фонд. Мы до нее дойдем, но после критической инфраструктуры".

Детали: Чаус сообщил, что уже 150 млн. выделено и находятся на казначейских счетах области. Из них часть перечислена управлению капитального строительства и 16 мая начнутся работы.

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Темы: Черниговская областьЧаусвойнаРосcия
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