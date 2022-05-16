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Сумщина: російські диверсанти намагалися прорвати кордон, прикордонники дали їм бій

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 11:31

Вранці 16 травня російська армія відкрила вогонь по території Сумської області поблизу кордону з РФ, на територію України намагалися зайти диверсанти. 

Джерело: Державна прикордонна служба України і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: У понеділок вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини

Росіяниі вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. 

Під прикриттям вогню на територію України намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група.

Українські прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

Пряма мова Живицького: "Сьогодні близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини! Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи. 

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Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступити за лінію державного кордону".

Нагадаємо: Територія Сумської області була повністю вільна від російських військових 8 квітня, однак армія РФ продовжує обстрілювати її зі своєї території – імовірно, щоб захисники України залишалися там і не могли прийти на допомогу в інших гарячих точках.

УП, доповнено
Теми: Сумська областьПрикордонна службаРосіявійна
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