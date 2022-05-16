Сумщина: российские диверсанты пытались прорвать границу, пограничники дали им бой

Утром 16 мая российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с РФ, на территорию Украины пытались зайти диверсанты.

Источник: Государственная пограничная служба Украины и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В понедельник утром враг открыл огонь по приграничной территории Сумщины

Россияне вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Под прикрытием огня на территорию Украины пыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа.

Украинские пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отступить за линию государственной границы.

Прямая речь Живицкого: "Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумской области! Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

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Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы".

Напомним: Территория Сумской области была полностью освобождена от российских военных 8 апреля, однако армия РФ продолжает обстреливать ее со своей территории – вероятно, чтобы защитники Украины оставались там и не могли прийти на помощь в других горячих точках.