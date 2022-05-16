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Луганщина: запасів газу лишилося на 2 місяці – Гайдай

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 12:24
Фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що запасів газу у Луганській області залишилось на 2 місяці.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах".

Деталі: За словами Гайдая, наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області.

Голова ОВА нагадав, що Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганської та Донецької  областей. Крім того, на території окупованої Луганщини – у Новопскові – було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.

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Теми: Луганська областьвійнагаз
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