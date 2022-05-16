Луганская область: запасов газа осталось на 2 месяца – Гайдай
Понедельник, 16 мая 2022, 12:24
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах".
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Детали: По словам Гайдая, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.
Глава ОВА напомнил, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей. Кроме того, на территории оккупированной Луганской области – в Новопскове – было зафиксировано, что россияне воруют газ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 10 мая Гайдай сообщил, что город Северодонецк в Луганской области остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.