Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК "Південь"
Понеділок, 16 травня 2022, 12:58
На Херсонщині та Миколаївщині російські війська не ведуть активні наступальні дії, повідомляє Оперативне командування "Південь"
Джерело: "Південь" у Facebook
Деталі: Зазначається, що замість цього окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах.
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Також ворог продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера типу "Серна" біля Зміїного і намагається облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.
Нагадаємо: За добу 15 травня у Миколаївській області було поранено 15 людей.