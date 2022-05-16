Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК "Південь"

На Херсонщині та Миколаївщині російські війська не ведуть активні наступальні дії, повідомляє Оперативне командування "Південь"

Джерело: "Південь" у Facebook

Деталі: Зазначається, що замість цього окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах.

Також ворог продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера типу "Серна" біля Зміїного і намагається облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.

Нагадаємо: За добу 15 травня у Миколаївській області було поранено 15 людей.