Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК "Південь"

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 12:58

На Херсонщині та Миколаївщині російські війська не ведуть активні наступальні дії, повідомляє Оперативне командування "Південь"

Джерело: "Південь" у Facebook

Деталі: Зазначається, що замість цього окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах.

Також ворог продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера типу "Серна" біля Зміїного і намагається облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.

Нагадаємо: За добу 15 травня у Миколаївській області  було поранено 15 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Білорусь активізувалася на кордоні, зібралися захищатися від українців і НАТО - ЗМІ

Усі новини...
Херсонська область
Армія РФ робить помилки і почувається невпевнено на Херсонщині – ISW
Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, решта у Криму – ОК "Південь"
Херсонщина: заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з полону окупантів
Останні новини
07:04
На одному з напрямків на Донбасі ворог зазнав втрат та відійшов – зведення
06:52
Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення
06:32
Через звірства росіян в Україні Сенат США готує новий закон про військові злочини – ЗМІ
05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
02:51
Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"
02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
01:54
Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
Усі новини...