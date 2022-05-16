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Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК "Південь"

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 12:58
Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК Південь

На Херсонщині та Миколаївщині російські війська не ведуть активні наступальні дії, повідомляє Оперативне командування "Південь"

Джерело: "Південь" у Facebook

Деталі: Зазначається, що замість цього окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах.

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Також ворог продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера типу "Серна" біля Зміїного і намагається облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.

Нагадаємо: За добу 15 травня у Миколаївській області  було поранено 15 людей.

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаРосія
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