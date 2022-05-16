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Россияне не проводят наступлений на Херсонщине и Николаевщине – ОК "Юг"

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 12:58
Россияне не проводят наступлений на Херсонщине и Николаевщине – ОК Юг

В Херсонской и Николаевской областях российские войска не ведут активные наступательные действия, сообщает Оперативное командование "Юг".

Источник: "Юг" в Facebook

Детали: Отмечается, что вместо этого оккупанты продолжают укрепляться на занятых рубежах.

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Также враг продолжает подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного и пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

Напомним: За сутки 15 мая в Николаевской области были ранены 15 человек.

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Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойнаРосcия
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