Россияне не проводят наступлений на Херсонщине и Николаевщине – ОК "Юг"
Понедельник, 16 мая 2022, 12:58
В Херсонской и Николаевской областях российские войска не ведут активные наступательные действия, сообщает Оперативное командование "Юг".
Источник: "Юг" в Facebook
Детали: Отмечается, что вместо этого оккупанты продолжают укрепляться на занятых рубежах.
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Также враг продолжает подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного и пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.
Напомним: За сутки 15 мая в Николаевской области были ранены 15 человек.
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