Ракетний удар по Одещині: зросла кількість постраждалих
Понеділок, 16 травня 2022, 13:05
На Одещині рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару, кількість поранених збільшилася до чотирьох.
Джерело: Державна служба з надзвичаних ситуацій
Деталі: Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
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Постраждали 4 особи (попередньо повідомлялось про трьох постраждалих), з них 1 дитина, пошкоджено легковий автомобіль.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу.