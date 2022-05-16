Ракетний удар по Одещині: зросла кількість постраждалих

На Одещині рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару, кількість поранених збільшилася до чотирьох.

Джерело: Державна служба з надзвичаних ситуацій

Деталі: Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

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Постраждали 4 особи (попередньо повідомлялось про трьох постраждалих), з них 1 дитина, пошкоджено легковий автомобіль.

Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу.