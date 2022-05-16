Ракетный удар по Одесщине: выросло количество пострадавших

В Одесской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара, количество раненых увеличилось до четырех.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий базы отдыха и пожар, который ликвидировали пожарные.

Пострадали 4 человека (предварительно сообщалось о трех пострадавших), из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава.