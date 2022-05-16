Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар по Одесщине: выросло количество пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 13:05
фото ГСЧС

В Одесской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара, количество раненых увеличилось до четырех.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий базы отдыха и пожар, который ликвидировали пожарные.

Пострадали 4 человека (предварительно сообщалось о трех пострадавших), из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.

 
 

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
Последние новости
07:25
Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна
07:04
Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка
06:52
Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение
06:32
Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ
05:43
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире
05:08
Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на $100 млн
04:38
Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
03:48
Боррель: ЕС поможет Украине экспортировать заблокированное россиянами зерно
02:51
Возле Чернобыевки уничтожен вражеский состав горюче-смазочных материалов - ОК "Юг"
02:10
ЕС утвердил €500 миллионов новой помощи Украине
Все новости...