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Ракетный удар по Одесщине: выросло количество пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 13:05
Ракетный удар по Одесщине: выросло количество пострадавших
фото ГСЧС

В Одесской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара, количество раненых увеличилось до четырех.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий базы отдыха и пожар, который ликвидировали пожарные.

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Пострадали 4 человека (предварительно сообщалось о трех пострадавших), из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.

 
 

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава.

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