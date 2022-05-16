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Росіяни вдарили по Одещині: атакували міст, пошкодили базу відпочинку, поранили 4 людей

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 09:35

Російські війська вранці 16 травня завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкоджено базу відпочинку, поранено чотирьох осіб, серед яких дитина.

Джерело: "Думская", Одеса. Офіційно з посиланням на ОК "Південь", ДСНС, Суспільне

Деталі: Одеське видання повідомило, що внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині.

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Перед тим повідомлялося, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим.

Влада Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь" поінформувала, що внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

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"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо: постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", – повідомила міськрада.

Згодом рятувальники повідомили, що кількість поранених збільшилася до чотирьох.

Щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань внаслідок ракетного удару по туристичній зоні Одеської області, повідомив кореспондент "Суспільного".

За інформацією "Думской", у самій Одесі, на Таїрова, теж чули звуки вибухів, але то могла працювати протиповітряна оборона. 

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 08:39 до 09:45 ранку.

УП, оновлено
Теми: Одеська областьОдесавійнаРосія
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