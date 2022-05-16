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Росіяни вдарили по Одещині: атакували міст, пошкодили базу відпочинку, поранили 4 людей

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 09:35

Російські війська вранці 16 травня завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкоджено базу відпочинку, поранено чотирьох осіб, серед яких дитина.

Джерело: "Думская", Одеса. Офіційно з посиланням на ОК "Південь", ДСНС, Суспільне

Деталі: Одеське видання повідомило, що внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині.

Перед тим повідомлялося, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим.

Влада Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь" поінформувала, що внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо: постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", – повідомила міськрада.

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Згодом рятувальники повідомили, що кількість поранених збільшилася до чотирьох.

Щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань внаслідок ракетного удару по туристичній зоні Одеської області, повідомив кореспондент "Суспільного".

За інформацією "Думской", у самій Одесі, на Таїрова, теж чули звуки вибухів, але то могла працювати протиповітряна оборона. 

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 08:39 до 09:45 ранку.

УП, оновлено
Теми: Одеська областьОдесавійнаРосія
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