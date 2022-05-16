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Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 13:28
Павло "Волат". ФОТО БАТАЛЬЙОНУ З FACEBOOK

Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат" загинув на війні в Україні.

Джерело: батальйон Кастуся Калиновського у Facebook, "Наша Ніва"

Дослівно батальйон: "Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. У ході операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти, військовослужбовця нашого батальйону Павла "Волата". Його намагалися доставити до лікарні у критичному стані, але не встигли".

 
Павло "Волат"
Фото батальйону з Facebook 

Деталі: Побратими "Волата" заявили, що він "був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але щоразу обманював смерть – і повертався у стрій".

За даними "Нашої Ніви", це вже шостий білорус, який загинув в Україні з лютого 2022 року, воюючи проти російських окупантів.

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Теми: УкраїнавійнадобровольціБілорусь
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