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Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 13:28
Павел "Волат". ФОТО БАТАЛЬОНА ИЗ FACEBOOK 

Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.

Источник: батальон Кастуся Калиновского в Facebook, "Наша Ніва"

Дословно батальон: "Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели". 

 
Павел "Волат"
Фото батальона из facebook 

Детали: Побратимы "Волата" заявили, что он "был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз обманывал смерть – и возвращался в строй".

По данным "Нашей Нівы", это уже шестой белорус, погибший в Украине с февраля 2022 года, воюя против российских оккупантов.

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Темы: УкраинавойнадобровольцыБеларусь
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