Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского
Понедельник, 16 мая 2022, 13:28
Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.
Источник: батальон Кастуся Калиновского в Facebook, "Наша Ніва"
Дословно батальон: "Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели".
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Детали: Побратимы "Волата" заявили, что он "был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз обманывал смерть – и возвращался в строй".
По данным "Нашей Нівы", это уже шестой белорус, погибший в Украине с февраля 2022 года, воюя против российских оккупантов.
Предыстория:
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- 26 марта сообщалось, что белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу.