Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 13:39

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії та Швеції тому, що Київ з Москвою нібито має "територіальну суперечку".

Джерело: Пєсков, якого цитує кремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту.

Це питання серйозне, яке викликає наше занепокоєння. Ми будемо уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО у прикладному плані з погляду нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно".

Нагадаємо: Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін "пожартував" про удар стратегічним ракетним комплексом по Фінляндії та Швеції у разі їхнього вступу до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОФінляндіяШвеціяРосія
Головне сьогодні

Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Білорусь активізувалася на кордоні, зібралися захищатися від українців і НАТО - ЗМІ

Усі новини...
Ракетний удар по Одещині: зросла кількість постраждалих
Путін анонсував нові військові навчання на осінь
Встановили вже 45 росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні - генпрокурорка
У Росії заявили про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" в ОРДО
Останні новини
07:04
На одному з напрямків на Донбасі ворог зазнав втрат та відійшов – зведення
06:52
Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення
06:32
Через звірства росіян в Україні Сенат США готує новий закон про військові злочини – ЗМІ
05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
02:51
Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"
02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
01:54
Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
Усі новини...