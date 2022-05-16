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У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 13:39
У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії та Швеції тому, що Київ з Москвою нібито має "територіальну суперечку".

Джерело: Пєсков, якого цитує кремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту.

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Це питання серйозне, яке викликає наше занепокоєння. Ми будемо уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО у прикладному плані з погляду нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно".

Нагадаємо: Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін "пожартував" про удар стратегічним ракетним комплексом по Фінляндії та Швеції у разі їхнього вступу до НАТО.

Теми: НАТОФінляндіяШвеціяРосія
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