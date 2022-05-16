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В Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это плохо, а Финляндия и Швеция – нет

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 13:39
В Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это плохо, а Финляндия и Швеция – нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор".

Источник: Песков, которого цитирует кремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несёт огромные риски для всего континента.

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Это вопрос серьёзный, который вызывает нашу обеспокоенность. Мы будем внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена абсолютно в безусловном порядке".

Напомним: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.

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Темы: НАТОФинляндияШвецияРосcия
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