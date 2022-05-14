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У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 11:35
У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом
ракетний комплекс "сармат"

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін "пожартував" про удар стратегічним ракетним комплексом по Фінляндії та Швеції у разі їхнього вступу до НАТО.

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Росія не має ворожих намірів щодо Фінляндії та Швеції, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

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У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення та ворожих намірів.

Просто така робота".

Довідка: РС-28 "Сармат" – російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Останнім часом російська влада та пропагандисти все частіше говорять про ядерну війну.
  • Наприклад, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що накачування країнами НАТО України зброєю підвищує можливість переходу в повноцінну ядерну війну.
  • На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброюна території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.
  • За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
  • Керівництво Північноатлантичного альянсу  не має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.

Теми: Росіявійнаядерна зброя
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