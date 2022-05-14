У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін "пожартував" про удар стратегічним ракетним комплексом по Фінляндії та Швеції у разі їхнього вступу до НАТО.

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Росія не має ворожих намірів щодо Фінляндії та Швеції, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення та ворожих намірів.

Просто така робота".

Довідка: РС-28 "Сармат" – російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою.

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