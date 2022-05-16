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Спроба прориву росіян на Сумщині: у бою загинув прикордонник

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 14:43
Спроба прориву росіян на Сумщині: у бою загинув прикордонник

16 травня у бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Поповченко.

Джерело: Глухівська міська рада

Деталі: Відомо, що Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту.

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Після повномасштабного вторгнення Росії прийняв рішення продовжити службу, був призваний до відділу прикордонної служби "Глухів".

Глухівчанин у бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці отримав смертельне поранення.

У 44-річного прикордонника залишились дружина і двоє дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вранці 16 травня російська армія відкрила вогонь по території Сумської області поблизу кордону з РФ, на територію України намагалися зайти диверсанти. 

Теми: Сумська областьПрикордонна службавійнаРосія
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