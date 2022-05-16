Попытка прорыва россиян в Сумской области: в бою погиб пограничник

16 мая в бою с диверсионно-разведывательной группой россиян погиб пограничник Александр Поповченко.

Источник: Глуховская городская рада

дара: Известно, что Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории. У него был 10-летний опыт службы в ПСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта.

После полномасштабного вторжения России принял решение продлить службу, был призван в отдел пограничной службы "Глухов".

Глуховчанин в бою с диверсионно-разведывательной группой врага ранним утром получил смертельное ранение.

У 44-летнего пограничника остались жена и двое детей.

Предыстория: Утром 16 мая российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с РФ, на территорию Украины пытались зайти диверсанты.