Українські військові проходять навчання на словацьких САУ, йдуть переговори про купівлю

Українські військові вже проходять навчання на словацьких самохідних установках Zuzana 2, попри те, що угода про їхній продаж ще не укладена.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердив міністр оборони Ярослав Надь у коментарі Aktuality.

"Я можу підтвердити – і ви перші, кому я це підтвердив, – що навчання українців на цій техніці вже триває, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес", – сказав Надь.

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Однак деталі контракту міністр не коментував. Поки невідомо, коли його можуть остаточно закрити і за якою ціною куплять озброєння. Однак після підписання деякі САУ можуть бути доставлені майже відразу.

"Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці", – сказав Надь.

За словами міністра, поступово українці мають отримати щонайменше вісім одиниць, може бути більше.

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Чотири роки словацька армія також придбала Zuzana 2 і за 25 одиниць тоді було заплачено 172 мільйони євро, тобто близько 7 мільйонів за штуку.

"Зараз українці мають дуже інтенсивний інтерес, особливо до наземних технологій. Системи протиповітряної оборони та протитанкові керовані ракети. Це три сфери, на яких зараз зосереджена міжнародна допомога", - додав Надь.

Раніше повідомлялося, що українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.