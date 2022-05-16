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Украинские военные проходят обучение на словацких САУ, идут переговоры о покупке

Понедельник, 16 мая 2022, 15:12

Украинские военные уже проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2, несмотря на то, что соглашение на их продажу еще не заключено.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердил Министр обороны Ярослав Надь в комментарии Aktuality.

"Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", – сказал Надь.

Однако подробности контракта министр не комментировал. Пока неизвестно, когда его могут окончательно закрыть и по какой цене купят вооружение. Однако после подписания некоторые САУ могут быть доставлены почти сразу.

"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы", – сказал Надь.

По словам министра, постепенно украинцы должны получить, по меньшей мере, восемь единиц, может быть больше.

За четыре года словацкая армия также приобрела Zuzana 2 и за 25 единиц тогда было заплачено 172 миллиона евро, то есть около 7 миллионов за штуку.

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"Сейчас украинцы очень интенсивны, особенно к наземным технологиям. Системы противовоздушной обороны и противотанковые управляемые ракеты. Это три сферы, на которых сейчас сосредоточена международная помощь", - добавил Надь.

Ранее сообщалось, что украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

Темы: Словакияоружие
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