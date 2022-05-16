Путін про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: У нас із ними немає проблем

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у РФ "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО, але пригрозив реакцією у відповідь.

Джерело: Путін на саміті ОДКБ у Кремлі

Пряма мова Путіна: "Росія не має проблем із цими державами (з Фінляндією та Швецією – ред.).

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У цьому сенсі безпосередньої загрози розширення з допомогою цих країн для Росії не створюється.

Але розширення військової інфраструктури на ці території безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося виходячи з тих загроз, які створюватимуться.

Проблеми створюються на голому місці. Відповідним чином на це реагуватимемо".

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