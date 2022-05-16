Путин о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: У нас с ними нет проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО, но пригрозил ответной реакцией.

Источник: Путин на саммите ОДКБ в Кремле

Прямая речь Путина: "У России нет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией – ред.).

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В этом смысле непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается.

Но расширение военной инфраструктуры на эти территории безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет – мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

Проблемы создаются на голом месте. Будем соответствующим образом на это реагировать".

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Предыстория: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор".