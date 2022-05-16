Окупанти обстріляли ще два прикордонних села у Чернігівській області
Понеділок, 16 травня 2022, 16:08
Російські військові вдруге за останні 3 дні обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській області – на цей раз села Миколаївка і Грем’яч.
Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook
Дослівно ОК "Північ": "Близько 12:00 з території Російської Федерації спостерігачами зафіксований ще один обстріл в бік населеного пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів".
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Деталі: Крім того, приблизно о 12:20 з боку РФ зафіксували 7 вибухів в районі населеного пункту Грем’яч. За попередніми даними, це працював міномет.
Втрат серед особового складу немає.
Передісторія:
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