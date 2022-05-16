Оккупанты обстреляли еще два приграничных села в Черниговской области

Российские военные во второй раз за последних 3 дня обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области – на этот раз села Николаевка и Гремяч.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно ОК "Север": "Около 12 часов с территории Российской Федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов".

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Детали: Кроме того, около 12:20 со стороны РФ зафиксировали 7 взрывов в районе населенного пункта Гремяч. По предварительным данным, это работал миномет.

Потерь среди личного состава нет.

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