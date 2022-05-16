Генсек ОДКБ: Путін говорив про Україну, але про участь у війні не йшлося

За словами генсека ОДКБ, президент РФ Володимир Путін на зустрічі говорив про війну проти України, водночас про використання сил ОДКБ проти Києва начебто не йшлося.

Джерело: РИА Новости

Деталі: При цьому генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась сказав, що на зустрічі нібито не йшлося про використання сил ОДКБ у військових діях проти України.

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Дослівно: "Путін докладно поінформував колег з ОДКБ про перебіг спецоперації в Україні, питання щодо використання сил ОДКБ в Україні на саміті не ставилося, розповів генсек".

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі ОДКБ заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО і що без згуртування країн ОДКБ їх завтра може не стати.