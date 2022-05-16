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Генсек ОДКБ: Путін говорив про Україну, але про участь у війні не йшлося

Світлана КізіловаПонеділок, 16 травня 2022, 17:50
Володимир Путін, фото Getty Images

За словами генсека ОДКБ, президент РФ Володимир Путін на зустрічі говорив про війну проти України, водночас про використання сил ОДКБ проти Києва начебто не йшлося.

Джерело: РИА Новости

Деталі: При цьому генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась сказав, що на зустрічі нібито не йшлося про використання сил ОДКБ у військових діях проти України.

Дослівно: "Путін докладно поінформував колег з ОДКБ про перебіг спецоперації в Україні, питання щодо використання сил ОДКБ в Україні на саміті не ставилося, розповів генсек".

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі ОДКБ заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО і що без згуртування країн ОДКБ їх завтра може не стати.

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Теми: ПутінвійнаУкраїна
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