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Генсек ОДКБ: Путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла

Светлана КизиловаПонедельник, 16 мая 2022, 17:50
Владимир Путин, фото Getty Images

По словам генсека ОДКБ, президент РФ Владимир Путин на встрече говорил о войне против Украины, в то же время об использовании сил ОДКБ против Киева якобы речь не шла.

Источник: РИА Новости

Детали: При этом генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась сказал, что на встерче якобы не шла речь об использовании сил ОДКБ в военных действиях против Украины.

Дословно: "Путин подробно проинформировал коллег по ОДКБ о ходе спецоперации на Украине, вопрос об использовании сил ОДКБ на Украине на саммите не ставился, рассказал генсек".

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.

Темы: ПутинвойнаУкраина
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