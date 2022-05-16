Генсек ОДКБ: Путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла

По словам генсека ОДКБ, президент РФ Владимир Путин на встрече говорил о войне против Украины, в то же время об использовании сил ОДКБ против Киева якобы речь не шла.

Источник: РИА Новости

Детали: При этом генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась сказал, что на встерче якобы не шла речь об использовании сил ОДКБ в военных действиях против Украины.

Дословно: "Путин подробно проинформировал коллег по ОДКБ о ходе спецоперации на Украине, вопрос об использовании сил ОДКБ на Украине на саммите не ставился, рассказал генсек".

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.