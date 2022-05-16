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Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 19:58

Президент Франції Еммануель Макрон доручив формування уряду міністерці праці Елізабет Борн.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Президент республіки призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром і доручив їй сформувати уряд" - йдеться у повідомленні.

З призначенням Борн уряд Франції вдруге очолюватиме жінка, вона відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи Макрона.

Згідно з повідомленнями, Макрон хотів призначити жінку і "когось, хто сильний у соціальних питаннях, екологічних та виробничих питаннях".

Елізабет Борн
Елізабет Борн

Слід зазначити, що згідно з барометром Elabe, проведеним у травні для Les Echos і Radio Classique, Елізабет Борн мала позитивний імідж лише у 19% французів. 34% опитаних сказали, що мають погане уявлення про неї, а 47%  - не мають певної думки.

61-річна Борн в минулому була керівницею мережі паризького метро, історично близькою до Соціалістичної партії.

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Вона також обіймала посаду міністра транспорту та екології при Макроні та успішно проводила реформи, пов’язані з професійною підготовкою та французькою залізничною компанією SNCF.

"У неї дуже хороший досвід, і якщо ми хочемо досягти повної зайнятості, призначення міністра праці є розумним кроком", – сказав міністр на умовах анонімності перед призначенням.

Борн також балотується як кандидат на майбутніх парламентських виборах від партії Макрона.

Соціалістка Едіт Крессон була першою жінкою-прем’єр-міністром Франції на початку 1990-х років.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок подав прохання про відставку президенту Еммануелю Макрону.

Теми: ФранціяМакрон
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