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Макрон назначил премьер-министром министра труда Элизабет Борн

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 19:58

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министру труда Элизабет Борн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать правительство", - говорится в сообщении.

С назначением Борн правительство Франции будет во второй раз возглавлять женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.

Согласно сообщениям, Макрон хотел назначить женщину и "кого-то, кто силен в социальных вопросах, экологических и производственных вопросах".

 

Следует отметить, что согласно барометру Elabe, проведенному в мае для Les Echos и Radio Classique, у Элизабет Борн был положительный имидж лишь у 19% французов. 34% опрошенных сказали, что имеют плохое представление о ней, а 47% – не имеют определенного мнения.

61-летняя Борн в прошлом была руководительницей сети парижского метро, ​​исторически близкой к Социалистической партии.

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Она также занимала должность министра транспорта и экологии при Макроне и успешно проводила реформы, связанные с профессиональной подготовкой и французской железнодорожной компанией SNCF.

"У нее очень хороший опыт, и если мы хотим добиться полной занятости, назначение министра труда является разумным шагом", – сказал министр на условиях анонимности перед назначением.

Борн также баллотируется в качестве кандидата на предстоящих парламентских выборах от партии Макрона.

Социалистка Эдит Крессон была первой женщиной-премьер-министром Франции в начале 1990-х годов.

Как сообщалось, премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

Темы: ФранцияМакрон
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