Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запорізька ОВА: окупанти збираються готувати Енергодар до "референдуму"

Катерина ТищенкоПонеділок, 16 травня 2022, 22:18
Запорізька ОВА: окупанти збираються готувати Енергодар до референдуму
Окупанти на Запорізькій АЕС 1 травня 2022 року, фото AFP via Getty Images

Окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар Запорізької області до "референдуму".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України".

Реклама:

Деталі: Як зазначили в ОВА, за повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові у понеділок ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

В ОВА також повідомили, що в Енергодарі КП "Єдині інформаційні системи" більше не має можливості виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста, а тому його фінансування призупинено до звільнення міста від окупантів. Рахунки підприємства заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропоновано тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька ОВА також повідомляє, що в Мелітополі окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мешканців.

"Працівників бюджетних установ переконують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, оскільки в місті з’явилося багато переселенців із Маріуполя, які готові до співпраці з окупаційною владою. При цьому потягом двох місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення: залишилися переважно літні люди або мешканці, які мають стареньких родичів", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 4 травня Запорізька ОВА повідомляла, що російські загарбники заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з Енергодара, навіть у службових справах.

Теми: Запорізька областьенергетикаАЕСокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: