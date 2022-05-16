Запорізька ОВА: окупанти збираються готувати Енергодар до "референдуму"

Окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар Запорізької області до "референдуму".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України".

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Деталі: Як зазначили в ОВА, за повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові у понеділок ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

В ОВА також повідомили, що в Енергодарі КП "Єдині інформаційні системи" більше не має можливості виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста, а тому його фінансування призупинено до звільнення міста від окупантів. Рахунки підприємства заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропоновано тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

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Запорізька ОВА також повідомляє, що в Мелітополі окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мешканців.

"Працівників бюджетних установ переконують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, оскільки в місті з’явилося багато переселенців із Маріуполя, які готові до співпраці з окупаційною владою. При цьому потягом двох місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення: залишилися переважно літні люди або мешканці, які мають стареньких родичів", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 4 травня Запорізька ОВА повідомляла, що російські загарбники заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з Енергодара, навіть у службових справах.