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Запорожская ОВА: оккупанты собираются готовить Энергодар к "референдуму"

Катерина ТищенкоПонедельник, 16 мая 2022, 22:18
Запорожская ОВА: оккупанты собираются готовить Энергодар к референдуму
Оккупанты на Запорожской АЭС 1 мая 2022 года, фото AFP via Getty Images

Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к "референдуму".

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно подключить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины".

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Детали: Как отметили в ОВА, по сообщениям местных, в Энергодаре российские военные в понедельник ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

В ОВА также сообщили, что в Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование приостановлено до освобождения города от оккупантов. Счета предприятия заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложено временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

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Запорожская ОВА также сообщает, что в Мелитополе оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность жителей.

"Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда лишиться работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя выехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие стариков", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 4 мая Запорожская ОВА сообщала, что российские захватчики запретили руководителям Запорожской электростанции выезжать из Энергодара даже по служебным делам.

Темы: Запорожская областьэнергетикаАЭСоккупация
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