Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запорожская ОВА: оккупанты собираются готовить Энергодар к "референдуму"

Катерина ТищенкоПонедельник, 16 мая 2022, 22:18
Оккупанты на Запорожской АЭС 1 мая 2022 года, фото AFP via Getty Images

Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к "референдуму".

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно подключить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины".

Детали: Как отметили в ОВА, по сообщениям местных, в Энергодаре российские военные в понедельник ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

В ОВА также сообщили, что в Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование приостановлено до освобождения города от оккупантов. Счета предприятия заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложено временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

Запорожская ОВА также сообщает, что в Мелитополе оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность жителей.

ВИДЕО ДНЯ

"Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда лишиться работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя выехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие стариков", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 4 мая Запорожская ОВА сообщала, что российские захватчики запретили руководителям Запорожской электростанции выезжать из Энергодара даже по служебным делам.

Темы: Запорожская областьэнергетикаАЭСоккупация
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
Запорожская область
В Гуляйполе в результате вооруженной атаки оккупанты повредили жилые дома
На Запорожье захватчики обустроили тюрьму для своих военных, которые не хотят воевать
Лучший мэр Украины-2008, соратник Царева – "руководители" оккупированных городов от России
Последние новости
07:25
Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна
07:04
Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка
06:52
Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение
06:32
Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ
05:43
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире
05:08
Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на $100 млн
04:38
Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
03:48
Боррель: ЕС поможет Украине экспортировать заблокированное россиянами зерно
02:51
Возле Чернобыевки уничтожен вражеский состав горюче-смазочных материалов - ОК "Юг"
02:10
ЕС утвердил €500 миллионов новой помощи Украине
Все новости...