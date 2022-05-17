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ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні

Вівторок, 17 травня 2022, 02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
фото: Getty Images

Рада міністрів Європейського Союзу під час засідання у Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги на суму 500 мільйонів євро на закупівлю зброї та інші оборонні потреби.

Джерело: Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми зважили всі шляхи фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації, перед фактом фінансових потреб в період війни та для повоєнного відновлення країни і, головним чином, для того, щоб захищати себе.

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Ми погодилися надати (Україні – ред.) додаткові 500 мільйонів євро з Європейського Фонду Миру для поставок зброї.

Ми розпочали з 500 мільйонів євро і зараз вже досягли суми два мільярди. Це лише верхівка айсберга, тому що дуже багато роблять самі країни-члени, не питаючи про фінансову компенсацію. Це набагато більше за ці два мільярди".

Деталі: Боррель нагадав, що Європейський Фонд Миру не входить до бюджету ЄС, він формується за рахунок внесків від країн-членів та призначений для фінансування безпекових операцій Євросоюзу.

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Високий представник ЄС зауважив, що зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка була присвячена ситуації в Україні, відбулася за участю міністрів закордонних справ України й Канади.

В ході засідання європейські урядовці запевнили Дмитра Кулебу в підтримці та у намірі продовжувати допомогу Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Що передувало: Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель розповів, на яку зброю підуть нові 500 млн євро, які ЄС виділить на військову допомогу України.

Теми: ЄСвійнаУкраїназброя
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