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ЕС утвердил €500 миллионов новой помощи Украине

Вторник, 17 мая 2022, 02:10
фото: Getty Images

Совет министров Европейского Союза на заседании в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро на закупку оружия и другие оборонные нужды.

Источник: Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя.

Мы согласились предоставить (Украина – ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставок оружия.

Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов".

Детали: Боррель напомнил, что Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил, что встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады.

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В ходе заседания европейские чиновники заверили Дмитрия Кулебу в поддержке и намерении продолжать помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Что предшествовало: Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, на какое оружие пойдут новые 500 млн. евро, которые ЕС выделит на военную помощь Украины.

Темы: ЕСвойнаУкраинаоружие
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