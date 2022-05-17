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Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення

Ольга Глущенко Вівторок, 17 травня 2022, 06:52
Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення
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Біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб.

Джерело: Поліція Київської області

Пряма мова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова: "Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт.

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На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані.

Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, при яких обставинах вони зникли на території України".

Деталі: Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій  розміщувались позиції росіян.

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В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла.

Поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина і брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії.

У період окупації чоловік  вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, солдати Російської Федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

Теми: Київська областьвійнаокупаціяРосія
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