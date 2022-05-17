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Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 06:52
Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение
скриншот

Возле Макарова Бучанского района Киевской области полиция обнаружила тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц.

Источник: Полиция Киевской области

Прямая речь начальника полиции Киевской области Андрея Небитова: "Два человека были вбиты в голову, один человек – в живот.

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На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные.

Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины".

Детали: Захоронения нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян.

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В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела.

Наряду с захоронением обнаружили растяжку с гранатой "Ф-1", которую покинули кафиры.

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал помогать как волонтер. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии.

В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты Российской Федерации раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

Темы: Киевская областьвойнаоккупацияРосcия
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