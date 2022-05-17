Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна
Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова Жолі: "З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини".
Деталі: Міністерка пояснила, що Канада – один із найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.
"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", – зазначила очільниця МЗС.
Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи у цих регіонах.
Передісторія:
- Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи.
- Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.