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Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Вівторок, 17 травня 2022, 07:25

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Жолі: "З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини".

Деталі: Міністерка пояснила, що Канада – один із найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", – зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи у цих регіонах.

Передісторія:

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  • Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи.
  •  Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.

Теми: Канадаекспортторгівлясільське господарство
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