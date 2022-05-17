Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Жолі: "З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини".

Деталі: Міністерка пояснила, що Канада – один із найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", – зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи у цих регіонах.

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