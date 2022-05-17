Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Вівторок, 17 травня 2022, 07:25

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Жолі: "З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини".

Реклама:

Деталі: Міністерка пояснила, що Канада – один із найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", – зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи у цих регіонах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи.
  •  Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.

Теми: Канадаекспортторгівлясільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: