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Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна

Вторник, 17 мая 2022, 07:25

Канада готовится отправить грузовые суда в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Жоли: "С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции".

Детали: Министр объяснила, что Канада – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.

"Мы работаем над этим... чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", – отметила глава МИД.

Жоли подчеркнула важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн. тонн пшеницы, 14 млн. тонн зерна кукурузы, 3 млн. тонн подсолнечного масла и 3 млн. тонн подсолнечного жмыха.
  • Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

Темы: Канадаэкспортторговлясельское хозяйство
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