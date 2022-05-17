Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна

Канада готовится отправить грузовые суда в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Жоли: "С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции".

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Детали: Министр объяснила, что Канада – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.

"Мы работаем над этим... чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", – отметила глава МИД.

Жоли подчеркнула важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.

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