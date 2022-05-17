Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна
Канада готовится отправить грузовые суда в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь Жоли: "С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции".
Детали: Министр объяснила, что Канада – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.
"Мы работаем над этим... чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", – отметила глава МИД.
Жоли подчеркнула важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.
Предыстория:
- Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн. тонн пшеницы, 14 млн. тонн зерна кукурузы, 3 млн. тонн подсолнечного масла и 3 млн. тонн подсолнечного жмыха.
- Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.