Окупанти намагаються врятувати свій затонулий катер біля Зміїного – штаб
Вівторок, 17 травня 2022, 07:42
У Чорному морі, біля острова Зміїний, російські загарбники проводили підйомно-рятувальні роботи на місці знищення ворожого катера.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера".
Що передувало: Міністерство оборони України 7 травня підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси "Тор".
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