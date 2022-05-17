Окупанти намагаються врятувати свій затонулий катер біля Зміїного – штаб

У Чорному морі, біля острова Зміїний, російські загарбники проводили підйомно-рятувальні роботи на місці знищення ворожого катера.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера".

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Що передувало: Міністерство оборони України 7 травня підтвердило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітних ракетних комплекси "Тор".