Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты пытаются спасти свой затонувший катер возле Змеиного – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 07:42
Оккупанты пытаются спасти свой затонувший катер возле Змеиного – штаб
скриншот

В Черном море, у острова Змеиный, русские захватчики проводили подъемно-спасательные работы на месте уничтожения вражеского катера.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения русского десантного катера".

Реклама:

Что предшествовало: Министерство обороны Украины 7 мая подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор".

Темы: войнаЧерное мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
война
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: