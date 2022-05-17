Оккупанты пытаются спасти свой затонувший катер возле Змеиного – штаб
Вторник, 17 мая 2022, 07:42
В Черном море, у острова Змеиный, русские захватчики проводили подъемно-спасательные работы на месте уничтожения вражеского катера.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения русского десантного катера".
Что предшествовало: Министерство обороны Украины 7 мая подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор".
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