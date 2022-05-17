У Фінляндії повідомили, як може бути прийняте історичне рішення про вступ до НАТО

Голосування парламенту за подання заявки на вступ Фінляндії до НАТО найімовірніше відбудеться 17 травня, а президент може прийняти фінальне рішення дистанційно зі Швеції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Дебати у парламенті щодо приєднання країни до Альянсу завершились невдовзі після півночі 17 травня. Переважаюча більшість депутатів висловилися за подання заявки, критика лунала в основному від Лівого альянсу.

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Голосування очікувано відбудеться увечері 17 травня, для рішення потрібна проста більшість.

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії. Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів. Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Швеції 16 травня офіційно ухвалив рішення про те, що країна після близько 200 років нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО.