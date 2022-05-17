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В Финляндии сообщили, как может быть принято историческое решение о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 08:22

Голосование парламента за подачу заявки на вступление Финляндии в НАТО, скорее всего, состоится 17 мая, а президент может принять финальное решение дистанционно из Швеции.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Yle.

Дебаты в парламенте по присоединению страны к Альянсу завершились вскоре после полуночи 17 мая. Подавляющее большинство депутатов высказались за подачу заявки, критика звучала в основном от Левого альянса.

Голосование ожидается состоится вечером 17 мая, для решения нужно простое большинство голосов.

Президент Саули Ниинистё, за которым финальное слово в процедуре принятия решения о подаче заявки, вероятнее всего объявит его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.

Правительство Швеции 16 мая официально приняло решение о том, что страна после около 200 лет нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО.

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Темы: ФинляндияНАТО
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