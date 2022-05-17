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Від рук окупантів в Україні постраждали 652 дитини, з них 229 – загинули

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 08:45
Фото з Telegram Людмили Денісової

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні постраждало щонайменше 652 дитини, за останню добу кількість загиблих не змінилась – 229, водночас зросла кількість поранених дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 17 травня більше ніж 652 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 423 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (140), Київській (116), Харківській (100), Чернігівській (68), Херсонській (48), Луганській (47), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).

Зокрема, 16 травня внаслідок ракетного удару ворога по об’єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.
 
А 15 травня внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 772 заклади освіти, з них 161 – зруйновані повністю.

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Теми: Українавійнадіти
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