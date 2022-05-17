От рук оккупантов в Украине пострадали 652 ребенка, из них 229 – погибли

В результате вооруженной агрессии России в Украине пострадало по меньшей мере 652 ребенка, за последние сутки количество погибших не изменилось – 229, в то же время выросло количество раненых детей.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 17 мая более 652 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 423 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (140), Киевской (116), Харьковской (100), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (47), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

В частности, 16 мая в результате ракетного удара врага по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получила ранение девочка.

А 15 мая в результате обстрелов войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен подросток.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 772 учебных заведения, из них 161 – разрушены полностью.