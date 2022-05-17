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Лавров уже каже, що вступ Фінляндії та Швеції у НАТО "нічого не змінює"

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 13:09

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО особливо нічого не змінить, тому що вони вже багато років співпрацюють з Альянсом.

Як пише "Європейська правда", його слова в телеефірі наводить російський "Інтерфакс".  

"Фінляндія, Швеція та інші нейтральні країни вже довгі роки беруть участь у військових навчаннях НАТО, їхню територію НАТО враховує у військовому плануванні просування на схід. Тому в цьому сенсі вже, мабуть, немає великої різниці", - заявив Лавров. 

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"Подивимося, як Північноатлантичний альянс буде використовувати їхню територію, будемо робити висновки", - додав він. 

Президент РФ Владімір Путін раніше заявив, що у Росії "немає проблем" зі Швецією і Фінляндією, і їх вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози, а реакція Росії залежатиме від того, "які загрози будуть створюватися".

Нагадаємо, глава МЗС Швеції вже підписала заявку країни на вступ до Альянсу, історичне голосування парламенту Фінляндії має відбутися увечері 17 травня. 

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України та європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, або читайте у статті: Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Теми: РосіяНАТО
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