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Лавров уже говорит, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "ничего не меняет"

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 13:09

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО особо ничего не изменит, потому что они уже много лет сотрудничают с Альянсом.

Как пишет "Европейская правда", его слова в телеэфире приводит российский "Интерфакс".

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы принимают участие в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает в военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже, пожалуй, нет большой разницы", - заявил Лавров.

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"Посмотрим, как Североатлантический альянс будет использовать их территорию, будем делать выводы", – добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что у России "нет проблем" со Швецией и Финляндией, и их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы, а реакция России будет зависеть от того, "какие угрозы будут создаваться".

Напомним, глава МИД Швеции уже подписала заявку страны на вступление в Альянс, историческое голосование парламента Финляндии должно состояться вечером 17 мая.

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Смотрите объяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины и европейской безопасности вступления Швеции и Финляндии в НАТО, или читайте в статье: Двери НАТО открываются: что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс.

Темы: РосcияНАТО
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