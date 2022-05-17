Чернігівщина: у результаті авіаудару загинули 8 людей

8 людей загинули та 12 отримали поранення у результаті російського авіаудару по селищу Десна у Чернігівській області вранці 17 травня.

Джерело: Суспільне з посиланням на Головне Управління ДСНС у Чернігівській області

Деталі: Видання зазначає, що такі дані про жертв станом на 12:00.

Передісторія:

Близько 5 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.

Селище Десна розташоване близько до межі Київської області. Поруч із ним є навчальний центр Збройних сил України "Десна".