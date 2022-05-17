Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігівщина: у результаті авіаудару загинули 8 людей

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 13:28
Фото Суспільного

8 людей загинули та 12 отримали поранення у результаті російського авіаудару по селищу Десна у Чернігівській області вранці 17 травня.

Джерело: Суспільне з посиланням на Головне Управління ДСНС у Чернігівській області

Деталі: Видання зазначає, що такі дані про жертв станом на 12:00.

Передісторія:

  • Близько 5 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.
  • Селище Десна розташоване близько до межі Київської області. Поруч із ним є навчальний центр Збройних сил України "Десна". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігівська областьвійнажертви
Головне сьогодні

ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Відбудова в обмін на реформи: ЗМІ розкрили план ЄС з повоєнного відновлення України

ВІДЕОБілецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Усі новини...
Чернігівська область
Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є загиблі і багато поранених
Окупанти обстріляли ще два прикордонних села у Чернігівській області
На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА
Останні новини
02:00
ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна
01:30
У Держдепі не бачать підстав для розмов із Лавровим
00:29
Макрон — Зеленському: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС
00:11
Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України
00:09
Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки
23:54
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
23:41
ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО
23:16
Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно
23:00
ВІДЕОЗеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи
22:55
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
Усі новини...