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Чернігівщина: у результаті авіаудару загинули 8 людей

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 13:28
Чернігівщина: у результаті авіаудару загинули 8 людей
Фото Суспільного

8 людей загинули та 12 отримали поранення у результаті російського авіаудару по селищу Десна у Чернігівській області вранці 17 травня.

Джерело: Суспільне з посиланням на Головне Управління ДСНС у Чернігівській області

Деталі: Видання зазначає, що такі дані про жертв станом на 12:00.

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Передісторія:

  • Близько 5 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі.
  • Селище Десна розташоване близько до межі Київської області. Поруч із ним є навчальний центр Збройних сил України "Десна". 

Теми: Чернігівська областьвійнажертви
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