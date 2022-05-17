Черниговская область: в результате авиаудара погибли 8 человек

8 человек погибли и 12 получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Десна в Черниговской области утром 17 мая.

Источник: Общественное со ссылкой на Главное Управление ГСЧС в Черниговской области

Детали: Издание отмечает, что таковы данные о жертвах по состоянию на 12:00.

Реклама:

Предыстория: