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Черниговская область: в результате авиаудара погибли 8 человек

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 13:28
Фото Суспільного

8 человек погибли и 12 получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Десна в Черниговской области утром 17 мая.

Источник: Общественное со ссылкой на Главное Управление ГСЧС в Черниговской области

Детали: Издание отмечает, что таковы данные о жертвах по состоянию на 12:00.

Предыстория:

  • Около 5 часов утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание.
  • Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. Рядом с ним есть учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна".

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Темы: Черниговская областьвойнажертвы
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