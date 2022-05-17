Черниговская область: в результате авиаудара погибли 8 человек
Вторник, 17 мая 2022, 13:28
8 человек погибли и 12 получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Десна в Черниговской области утром 17 мая.
Источник: Общественное со ссылкой на Главное Управление ГСЧС в Черниговской области
Детали: Издание отмечает, что таковы данные о жертвах по состоянию на 12:00.
Предыстория:
- Около 5 часов утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание.
- Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. Рядом с ним есть учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна".
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